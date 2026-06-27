logo
0
Rezervime Suvenire

ARJA’S FISH Restorant në Sarandë kërkon Ndihmëse në Kuzhinë

27/06/2611:06

Shperndaje:

Arja’s Fish Restorant kërkon të punësojë Ndihmëse në Kuzhinë.

 

Paga tepër e kënaqshme.

 

Për cdo informacion kontaktoni në nr tel 069 72 23 600

 

Arja's Fish Restorantkërkon të punësojë Ndihmëse në Kuzhinë

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Pas reagimit të banorëve, Rama anullon takimin e kërkuar te Rrapi i Nivicës

Pas reagimit të banorëve, Rama anullon takimin e kërkuar te Rrapi i Nivicës
ARJA’S FISH Restorant në Sarandë kërkon Ndihmëse në Kuzhinë

ARJA’S FISH Restorant në Sarandë kërkon Ndihmëse në Kuzhinë
Auron Tare: &#8220;The Albanian File&#8221; nuk është vetëm një libër, por anatomia e një mendësie

Auron Tare: “The Albanian File” nuk është vetëm një libër, por anatomia e një mendësie
TAVERNA ULSON në Sarandë kërkon Ndihmës Kamarier/e Turni i Dytë

TAVERNA ULSON në Sarandë kërkon Ndihmës Kamarier/e Turni i Dytë
NENI Fish &#038; Grill kërkon Ndihmës/e kuzhine dhe Kamarier/e për Turnin e Pasdites

NENI Fish & Grill kërkon Ndihmës/e kuzhine dhe Kamarier/e për Turnin e Pasdites
Pas ngjarjeve në Kakome, Rama kërkon takim me banorët: Dua të vij te Rrapi i Nivicës

Pas ngjarjeve në Kakome, Rama kërkon takim me banorët: Dua të vij te Rrapi i Nivicës

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.