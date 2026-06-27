ARJA’S FISH Restorant në Sarandë kërkon Ndihmëse në Kuzhinë
Arja’s Fish Restorant kërkon të punësojë Ndihmëse në Kuzhinë.
Paga tepër e kënaqshme.
Për cdo informacion kontaktoni në nr tel 069 72 23 600
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