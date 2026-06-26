Pas ngjarjeve në Kakome, Rama kërkon takim me banorët: Dua të vij te Rrapi i Nivicës
Pas ngjarjeve në Kakome, Rama kërkon takim me banorët e Nivicës; komuniteti ndahet mes dialogut dhe bojkotit
Pas zhvillimeve të fundit në Kakome, ku banorë dhe qytetarë shembën rrethimin 20-vjeçar dhe kapanonet e rojeve të sigurisë, kryeministri Edi Rama ka kërkuar zhvillimin e një takimi me banorët e fshatit Nivicë.
Burime për Saranda Web bëjnë me dije se takimi është planifikuar të zhvillohet pranë rrapit shekullor në qendër të Nivicës, një nga vendet më simbolike të fshatit, ku tradicionalisht janë diskutuar çështje me rëndësi për komunitetin.
Kërkesa e kryeministrit vjen vetëm pak ditë pas ngjarjeve në Kakome, të cilat tërhoqën vëmendje të gjerë publike. Protestuesit shembën barrierat që për rreth dy dekada kufizonin hyrjen drejt zonës, si edhe strukturat që shërbenin për rojet e sigurisë, duke e cilësuar veprimin si një akt kundër pengimit të aksesit të qytetarëve.
Lajmi për takimin e kërkuar nga kreu i qeverisë ka ndezur menjëherë debat mes banorëve të Nivicës. Një pjesë e tyre vlerësojnë se dialogu me institucionet duhet shfrytëzuar për të paraqitur drejtpërdrejt shqetësimet dhe kërkesat e komunitetit, ndërsa të tjerë shprehen se nuk duhet të ketë takim pa u dhënë më parë përgjigje për çështjet që kanë sjellë përplasjet e fundit në Kakome.
Debati lidhet edhe me klimën e protestës kombëtare që po zhvillohet në vend. Kërkesa kryesore e kësaj proteste është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë, ndërsa protestuesit kanë artikuluar edhe kërkesa të tjera që lidhen me investimet në tokat e pronarëve, ndërhyrjet në zonat e mbrojtura dhe përgjegjësinë politike për vendimmarrjet e viteve të fundit.
Pikërisht për këtë arsye, mes banorëve të Nivicës është hapur diskutimi nëse duhet pranuar ftesa për dialog me kryeministrin apo nëse takimi bie ndesh me qëndrimin e protestës kombëtare, e cila kërkon largimin e tij nga detyra. Në rrjetet sociale dhe në diskutimet e komunitetit janë shfaqur qëndrime të ndryshme, ndërsa pritet që ditët në vijim të qartësohet nëse takimi do të zhvillohet dhe cili do të jetë vendimi përfundimtar i banorëve. Saranda Web
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