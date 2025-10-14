logo
0
Rezervime Suvenire

Ardit Bido: RTSH duhet të ketë sinjal në Janjar, Vërvë e Dishat e deri në Igumenicë – VIDEO

14/10/2517:58

Shperndaje:

Ardit Bido: RTSH duhet të ketë sinjal në Janjar, Vërvë e Dishat e deri në Igumenicë. 

 

Në mbledhjen e sotme të Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik, deputeti i qarkut Vlorë, Ardit Bido, ngriti shqetësimin për mungesën e sinjalit të Radio Televizionit Shqiptar në disa zona të jugut të vendit.

 

Ardit Bido: RTSH duhet të ketë sinjal në Janjar, Vërvë e Dishat e deri në Igumenicë

 

Ai theksoi se fshatra si Tërbaçi, Kuçi, Bolena, Fterra, Çorraji i Bashkisë Himarë, si dhe Janjari, Verva e Dishati në Bashkinë e Konispolit, vijojnë të mos jenë të mbuluara nga sinjali i RTSH-së, duke i lënë banorët jashtë informimit publik.

 

 

“Sot kemi antena që janë vendosur, por nuk funksionojnë. Dhe nëse flasim për 1.6 miliardë lekë të hedhura kot, le ta themi troç: janë hedhur për qoka dhe programe pa vlerë publike. Ndërkohë që funksioni i parë i RTSH-së duhet të jetë shtrirja gjeografike dhe demografike,” deklaroi Bido.

 

Deputeti socialist theksoi se sinjali i transmetuesit publik duhet të mbërrijë deri në Gumenicë:
“Edhe në Gumenicën e Çamërisë duhet të transmetohet RTSH-ja, sepse aty jetojnë shqipfolës” ka thënë Ardit Bido.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit &#8211; VIDEO

EcoAlbania: ‘Zonat e Mbrojtura kanë Rëndësi’ – Debat publik për të ardhmen e Butrintit – VIDEO
Ardit Bido: RTSH duhet të ketë sinjal në Janjar, Vërvë e Dishat e deri në Igumenicë &#8211; VIDEO

Ardit Bido: RTSH duhet të ketë sinjal në Janjar, Vërvë e Dishat e deri në Igumenicë – VIDEO
Bllokimi i monopatinave me urdhër të ministres në rrjetet sociale, qytetarët nisin protestat

Bllokimi i monopatinave me urdhër të ministres në rrjetet sociale, qytetarët nisin protestat
Qytetarët denoncojnë: Skaneri në Spitalin e Sarandës jashtë funksionit, spitali reagon: Pajisja e re tashmë në punë

Qytetarët denoncojnë: Skaneri në Spitalin e Sarandës jashtë funksionit, spitali reagon: Pajisja e re tashmë në punë
Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt &#8211; VIDEO

Aksioni i IMT dhe Policisë Bashkiake në Sarandë hyn në javën e katërt – VIDEO
Qeveria nis aksionin e ri për ndalimin e patinave elektrike, Policia fillon kontrollet në rrugë

Qeveria nis aksionin e ri për ndalimin e patinave elektrike, Policia fillon kontrollet në rrugë

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.