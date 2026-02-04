logo
Ardit Bido në Parlament: Tatzati, Varfaj, Vërva, Dishati, Lefterohori e Kakodhiqi duhet të lidhen me rrugë për banorët & turizmin

04/02/26

Ardit Bido në Parlament: Tatzati e Varfaj, Vërva e Dishati, Lefterohori e Kakodhiqi duhet të lidhen me rrugë për banorët dhe turizmin

 

Deputeti Ardit Bido ka ngritur në Parlament problematikën e mungesës së infrastrukturës rrugore në disa fshatra të jugut të vendit, duke theksuar se zhvillimi i tyre nuk mund të mbetet peng i izolimit dhe mungesës së investimeve bazë.

 

 

Në fjalën e tij, Bido ka përmendur konkretisht zonat e Tatzatit dhe Varfajt, Vërvës dhe Dishatit, si edhe fshatrat Lefterohori dhe Kakodhiqi, të cilat, sipas tij, kanë nevojë urgjente për rrugë të aksesueshme dhe funksionale. Ai theksoi se ndërtimi dhe përmirësimi i rrugëve nuk është vetëm një domosdoshmëri për banorët e këtyre zonave, por edhe një mundësi reale për zhvillimin e turizmit.

 

Sipas deputetit, këto fshatra kanë potencial të madh natyror, historik dhe kulturor, por mbeten të pazhvilluara për shkak të mungesës së lidhjeve rrugore. “Pa rrugë, banorët largohen dhe turizmi mbetet vetëm në letër”, u shpreh ai, duke nënvizuar se infrastruktura është kusht bazë për të mbajtur jetën aktive në zonat rurale.

 

Ardit Bido kërkoi që institucionet përgjegjëse të mos i shohin këto investime si shpenzim, por si investim afatgjatë për ekonominë lokale, për frenimin e emigrimit dhe për zgjerimin e hartës turistike të jugut të Shqipërisë.

 

Sipas tij, ndërtimi i rrugëve në këto zona do të sillte jo vetëm lehtësim të jetës së përditshme për banorët, por edhe hapjen e mundësive të reja për agroturizëm, bujtina familjare dhe biznese të vogla, duke kthyer fshatrat në pika tërheqëse për vizitorët vendas dhe të huaj.

 

