Ardit Bido jep lajmin e shumëpritur për Sarandën: Punimet për Bypassin nisin në Nëntor

06/10/259:38

Deputeti i qarkut të Vlorës, Ardit Bido, ka dhënë një lajm të rëndësishëm për qytetin e Sarandës. Ai njoftoi se Autoriteti Rrugor Shqiptar ka nënshkruar kontratën për ndërtimin e Bypassin-it të Sarandës, një projekt i shumëpritur që pritet të nisë punimet brenda muajit nëntor.

 

 

“Së fundmi u nënshkrua nga Autoriteti Rrugor Shqiptar kontrata për Bypassin e Sarandës, që tanimë do të nisë punimet për të krijuar rrugën e gjashtë të qytetit dhe për t’u lidhur me Shijanin, përmes tunelit në Lugun e Dardhës,” – shkruan deputeti Bido.

 

Bypassi i Sarandës konsiderohet një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për qytetin bregdetar dhe zonat përreth. Ai synon të lehtësojë trafikun gjatë sezonit turistik, të përmirësojë qarkullimin e automjeteve dhe të forcojë lidhjet me destinacionet turistike të jugut, si Ksamil, Butrint dhe Konispol.

 

Ky investim pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin urban dhe ekonomik të Sarandës, duke e pozicionuar qytetin si një nga qendrat më të rëndësishme të turizmit jugor në vend.

 

