ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026
Arameras Resort në Ksamil hap aplikimet për staf sezonal 2026 në pozicionet:
– 2 Recepsionist/e (me eksperiencë)
– 5 Kamerier/e të parë (restorant)
– 4 Ndihmës/e (restorant)
– 2 Menaxher/e pike
– 2 Security
Për info & aplikime kontaktoni: 069 286 7349
Email: [email protected]
