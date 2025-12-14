logo
ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026

14/12/25

ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026

Arameras Resort në Ksamil hap aplikimet për staf sezonal 2026 në pozicionet:

 

 – 2 Recepsionist/e (me eksperiencë)

 – 5 Kamerier/e të parë (restorant)

 – 4 Ndihmës/e (restorant)

 – 2 Menaxher/e pike

 – 2 Security

 

Për info & aplikime kontaktoni: 069 286 7349

Email:  [email protected]

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

