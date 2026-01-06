Andrea Baruta kap Kryqin e Shenjtë në Sarandë në Ditën e Ujit të Bekuar – VIDEO
Andrea Baruta kap Kryqin e Shenjtë në Sarandë në Ditën e Ujit të Bekuar
24-vjeçari Andrea Baruta ka kapur për të dytin vit radhazi Kryqin e Shenjtë në Sarandë, gjatë ceremonisë tradicionale të Ditës së Ujit të Bekuar, një nga ritualet më të rëndësishme të Kishës Orthodokse.
Kryqi u hodh në det, ndërsa mesha dhe riti solemn u drejtuan nga Athanail, Despoti i Gjirokastrës, i cili përcolli mesazhe paqjeje, uniteti dhe shprese për të gjithë besimtarët dhe komunitetin.
Mes lutjeve dhe pjesëmarrjes së shumtë të qytetarëve, momenti i hedhjes së Kryqit në ujë u shndërrua në një ngjarje të fortë simbolike, që përcjell bekim, shëndet dhe mbarësi. Kapja e Kryqit konsiderohet një bekim i veçantë, si dhe një shenjë force, besimi dhe guximi për atë që e fiton.
Ceremonia u zhvillua sipas traditës së Kishës Orthodokse, duke mbledhur besimtarë të shumtë, të cilët e ndoqën me emocion këtë ritual fetar që përsëritet çdo vit në Sarandë dhe mbetet një moment i rëndësishëm shpirtëror për qytetin.
Uji i bekuar dhe Kryqi i Shenjtë simbolizojnë pastrim shpirtëror, paqe dhe begati për familjet dhe për gjithë komunitetin, duke ruajtur gjallë një traditë shekullore që bashkon besimtarët në lutje dhe shpresë.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
06/01/2611:46
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10
06/01/2611:46
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
06/01/2611:46
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30
06/01/2611:46
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
06/01/2611:46