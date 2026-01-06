logo
Andrea Baruta kap Kryqin e Shenjtë në Sarandë në Ditën e Ujit të Bekuar – VIDEO

06/01/26

Andrea Baruta kap Kryqin e Shenjtë në Sarandë në Ditën e Ujit të Bekuar

 

24-vjeçari Andrea Baruta ka kapur për të dytin vit radhazi Kryqin e ShenjtëSarandë, gjatë ceremonisë tradicionale të Ditës së Ujit të Bekuar, një nga ritualet më të rëndësishme të Kishës Orthodokse.

 

 

Kryqi u hodh në det, ndërsa mesha dhe riti solemn u drejtuan nga Athanail, Despoti i Gjirokastrës, i cili përcolli mesazhe paqjeje, uniteti dhe shprese për të gjithë besimtarët dhe komunitetin.

 

Mes lutjeve dhe pjesëmarrjes së shumtë të qytetarëve, momenti i hedhjes së Kryqit në ujë u shndërrua në një ngjarje të fortë simbolike, që përcjell bekim, shëndet dhe mbarësi. Kapja e Kryqit konsiderohet një bekim i veçantë, si dhe një shenjë force, besimi dhe guximi për atë që e fiton.

 

 

Ceremonia u zhvillua sipas traditës së Kishës Orthodokse, duke mbledhur besimtarë të shumtë, të cilët e ndoqën me emocion këtë ritual fetar që përsëritet çdo vit në Sarandë dhe mbetet një moment i rëndësishëm shpirtëror për qytetin.

 

Uji i bekuar dhe Kryqi i Shenjtë simbolizojnë pastrim shpirtëror, paqe dhe begati për familjet dhe për gjithë komunitetin, duke ruajtur gjallë një traditë shekullore që bashkon besimtarët në lutje dhe shpresë.

 

Andrea Baruta kap Kryqin e Shenjtë në Sarandë në Ditën e Ujit të Bekuar

