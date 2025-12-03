Alba Beton kërkon Shofer & Impjantist në Sarandë
Alba Beton kërkon Shofer & Impjantist në Sarandë
Kompania Alba Beton po zgjeron stafin dhe kërkon të punësojë:
1. Shofer për automjete të rënda (betoniere)
2. Impjantist për prodhimin e betonit
Kërkesat:
Leje drejtimi (për shoferin e betonieres)
Eksperiencë pune në prodhimin e betonit
Seriozitet dhe përgjegjëshmëri në punë
Kontakt: 0694026993 & 0694605961
📍 Vendndodhja: Limion, Sarandë
ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
