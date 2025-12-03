logo
Alba Beton kërkon Shofer & Impjantist në Sarandë

03/12/2518:33

Alba Beton kërkon Shofer & Impjantist në Sarandë

Kompania Alba Beton po zgjeron stafin dhe kërkon të punësojë:

1. Shofer për automjete të rënda (betoniere)
2. Impjantist për prodhimin e betonit

Kërkesat:

Leje drejtimi (për shoferin e betonieres)
Eksperiencë pune në prodhimin e betonit
Seriozitet dhe përgjegjëshmëri në punë

Kontakt: 0694026993 & 0694605961

📍 Vendndodhja: Limion, Sarandë

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

