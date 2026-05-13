Alarm në Butrint/ Shtylla e tensionit të lartë në Kanalin e Vivarit rrezikon shembjen
Alarm në Butrint/ Shtylla e tensionit të lartë në Kanalin e Vivarit rrezikon shembjen.
Qytetarë kanë denoncuar në Saranda Web gjendjen e rrezikshme të një shtylle elektrike të tensionit të lartë, e cila ndodhet pranë rrugës buzë kanalit dhe duket e anuar, duke krijuar rrezik serioz për kalimtarët dhe automjetet që lëvizin në këtë zonë.
Siç shihet edhe në foton e dërguar nga qytetarët, shtylla është e përkulur në mënyrë të dukshme, ndërsa linja elektrike kalon mbi një segment të frekuentuar nga vizitorë, peshkatarë dhe turistë që vizitojnë zonën e Kanalit dhe Kalanë e Vivarit.
Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga OSHEE dhe institucionet përgjegjëse për të shmangur çdo incident të mundshëm, sidomos në prag të sezonit turistik, kur qarkullimi në këtë zonë shtohet ndjeshëm. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
13/05/2619:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
13/05/2619:59
Suvenire nga Saranda
13/05/2619:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
13/05/2619:59
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
13/05/2619:59