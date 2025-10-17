logo
Aksident pas mesnate në Sarandë, përmbyset automjeti – arrestohet drejtuesi 18-vjeçar

Aksident pas mesnate në Sarandë, përmbyset automjeti – arrestohet drejtuesi 18-vjeçar

 

Një aksident rrugor u regjistrua pas mesnate në rrugën “Lefter Talo”, pranë një hoteli në qendër të qytetit. Automjeti tip Chevrolet, me targa greke, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe është përplasur fillimisht me një shtyllë elektrike, përpara se të përmbysej në mes të rrugës.

 

 

 

Fatmirësisht, nga ngjarja nuk raportohet për të lënduar, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. Sipas burimeve, shërbimet e qarkullimit rrugor mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe kryen testin e alkoolit ndaj drejtuesit të mjetit, një 18-vjeçar.

 

Fillimisht, testi i alkoolit rezultoi 0.58 mg/l, ndërsa matja e dytë konfirmoi një nivel edhe më të lartë, 0.62 mg/l. Në këto rrethana, i riu u shoqërua dhe më pas u arrestua nga policia për drejtim mjeti në gjendje të dehur.

 

 

