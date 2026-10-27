Aksident në Sarandë, përplasen dy automjete, njëri përmbyset në rrugë

Aksident në Sarandë, përplasen dy automjete, njëri përmbyset në rrugë

Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e sotme në Sarandë, në rrugën “Gjergj Araniti”, e njohur ndryshe si rruga e pestë.

Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë dy automjete, të cilat janë përplasur me njëri-tjetrin.

 

Si pasojë e përplasjes, njëri prej automjeteve është përmbysur në rrugë.

Fatmirësisht, nga aksidenti nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa automjetet kanë pësuar dëme materiale.

Rrethanat dhe shkaqet e aksidentit mbeten për t’u sqaruar. Saranda Web

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