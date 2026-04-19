logo
0
Rezervime Suvenire

Aksident në hyrje të Sarandës, një i plagosur dërgohet për mjekim në Tiranë

19/04/2619:18

Shperndaje:

Një aksident automobilistik është regjistruar në hyrje të qytetit të Sarandës, në zonën e Qafë Gjashtës, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar plagosjen e një personi.

 

Si pasojë e përplasjes, një 40-vjeçar ka mbetur i lënduar dhe është transportuar fillimisht në urgjencën e spitalit të Sarandës, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore. Më pas, për shkak të nevojës për trajtim më të specializuar, ai është nisur drejt një spitali në Tiranë.

 

Burime bëjnë me dije se i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

 

Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e këtij aksidenti. Saranda Web 

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Suvenire

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.