Aksident në hyrje të Sarandës, një i plagosur dërgohet për mjekim në Tiranë
Një aksident automobilistik është regjistruar në hyrje të qytetit të Sarandës, në zonën e Qafë Gjashtës, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar plagosjen e një personi.
Si pasojë e përplasjes, një 40-vjeçar ka mbetur i lënduar dhe është transportuar fillimisht në urgjencën e spitalit të Sarandës, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore. Më pas, për shkak të nevojës për trajtim më të specializuar, ai është nisur drejt një spitali në Tiranë.
Burime bëjnë me dije se i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e këtij aksidenti. Saranda Web
