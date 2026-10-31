Aksident i rëndë, përplasen 3 automjete. Pesë të plagosur transportohen në spital

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Aksident i rëndë në rrugën Gjirokastër–Tepelenë, përplasen 3 automjete, 5 të plagosur

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në aksin nacional Gjirokastër–Tepelenë, në afërsi të kthesës së Shtëpëzit, ku tre automjete janë përfshirë në një përplasje.

Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur pesë persona, të cilët janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal “Omer Nishani” në Gjirokastër, për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.

Ende nuk ka informacion zyrtar mbi gjendjen shëndetësore të të plagosurve dhe nëse ndonjëri prej tyre ndodhet në rrezik për jetën.

Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se lagështia në asfalt, e kombinuar me shpejtësinë e lëvizjes së automjeteve, mund të ketë ndikuar në shkaktimin e aksidentit. Megjithatë, këto mbeten dyshime që duhet të verifikohen nga hetimet.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë Rrugore, të cilat po kryejnë veprimet e nevojshme për të përcaktuar dinamikën e përplasjes dhe përgjegjësitë e mundshme të drejtuesve të automjeteve.

Pritet që hetimet dhe këqyrja e vendit të ngjarjes të sqarojnë rrethanat në të cilat ndodhi aksidenti.

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