Aksident gjatë guidës turistike pranë Syrit të Kaltër, dy persona përfundojnë në spital
Aksident gjatë guidës turistike pranë Syrit të Kaltër, dy persona përfundojnë në spital. Një aksident është regjistruar mbrëmjen e sotme në afërsi të Syrit të Kaltër, ku dy persona kanë mbetur të lënduar gjatë një turi turistik.
Sipas informacioneve paraprake, dy personat po udhëtonin me një mjet tip ATV (motor me katër rrota), pjesë e një guide turistike, kur kanë humbur kontrollin e mjetit, kanë dalë nga rruga dhe kanë rënë nga një lartësi prej rreth 15 metrash.
Ndihma e parë u është dhënë nga personat e tjerë që ishin pjesë e grupit turistik dhe kanë njoftuar shërbimet e urgjencës. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Qarkullimit Rrugor të Sarandës, forcat e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit të Bashkisë Finiq dhe ambulanca.
Pas një operacioni të vështirë shpëtimi, dy të dëmtuarit janë nxjerrë nga zona ku kishin rënë dhe janë transportuar drejt Spitalit të Sarandës për të marrë ndihmën mjekësore.
Shërbimet e Qarkullimit Rrugor po kryejnë veprimet hetimore për të zbardhur plotësisht shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Saranda Web
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