Agna Group kërkon Agjent shitjesh në Sarandë

06/10/259:55

Mundësi Punësimi në Sarandë – Agjent Shitjesh
 
Agna Group kërkon persona energjikë dhe të motivuar për pozicionin: Agjent Shitjesh në qytetin e Sarandës.
 
🔹  Detyra kryesore:
 
– Menaxhim marrëdhëniesh me klientët
– Realizim objektivash shitjeje
– Promovim i produkteve dhe imazhit të kompanisë në treg
– Raportim sipas standardeve të kompanisë
 
🔹 Kërkesat:
 
– Arsim i lartë
– Aftësi të mira komunikimi dhe orientim ndaj klientit
– Njohuri të gjuhës angleze dhe Microsoft Office
– Leje drejtimi automjeti
 
 
 
Kontakt: 068 600 0388
 
 
 
 
 
ℹ️  Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
 
 

