Agna Group kërkon Agjent shitjesh në Sarandë
Mundësi Punësimi në Sarandë – Agjent Shitjesh
Agna Group kërkon persona energjikë dhe të motivuar për pozicionin: Agjent Shitjesh në qytetin e Sarandës.
Detyra kryesore:
– Menaxhim marrëdhëniesh me klientët
– Realizim objektivash shitjeje
– Promovim i produkteve dhe imazhit të kompanisë në treg
– Raportim sipas standardeve të kompanisë
Kërkesat:
– Arsim i lartë
– Aftësi të mira komunikimi dhe orientim ndaj klientit
– Njohuri të gjuhës angleze dhe Microsoft Office
– Leje drejtimi automjeti
Kontakt: 068 600 0388
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17
06/10/259:55
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
06/10/259:55
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
06/10/259:55
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
06/10/259:55
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
06/10/259:55