Agjenci Turistike “Saranda Center” kërkon Punonjës/e zyre, Shofer dhe Arkëtar/e
Agjenci Turistike “Saranda Center” kërkon staf në këto pozicione pune:
1️⃣ Punonjës/e zyre
– Eksperiencë e mëparshme pune (e preferuar)
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane
– Aftësi të mira komunikuese dhe organizative
2️⃣ Shofer
– Patentë drejtimi kategoria B
– Eksperiencë drejtimi mbi 5 vite
– Njohuri të gjuhës angleze
– Përgjegjshmëri dhe korrektësi në punë
3️⃣ Arkëtar/e (Casier)
– Eksperiencë e mëparshme në pozicion të ngjashëm (e preferuar)
– Aftësi në menaxhimin e arkës dhe shërbimin ndaj klientit
Për info & aplikime: 069 969 9136
