Agjenci Turistike “Saranda Center” kërkon Punonjës/e zyre, Shofer dhe Arkëtar/e

13/01/26

Agjenci Turistike “Saranda Center” kërkon staf në këto pozicione pune:

 

1️⃣ Punonjës/e zyre
– Eksperiencë e mëparshme pune (e preferuar)
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane
– Aftësi të mira komunikuese dhe organizative

 

2️⃣ Shofer
– Patentë drejtimi kategoria B
– Eksperiencë drejtimi mbi 5 vite
– Njohuri të gjuhës angleze
– Përgjegjshmëri dhe korrektësi në punë

 

3️⃣ Arkëtar/e (Casier)
– Eksperiencë e mëparshme në pozicion të ngjashëm (e preferuar)
– Aftësi në menaxhimin e arkës dhe shërbimin ndaj klientit

 

Për info & aplikime: 069 969 9136

 

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.

 




