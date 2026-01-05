logo
Adriatik Lapaj nga spitali sërish drejt sheshit: Protesta nuk do të ndalet

05/01/2612:23

Adriatik Lapaj nga spitali sërish drejt sheshit: Protesta nuk do të ndalet

 

Protesta e 4 janarit përpara Kryeministria tregoi edhe një herë se frika nuk është e qytetarëve, por e pushtetit. Një protestë paqësore, e organizuar nga Adriatik Lapaj dhe lëvizja Shqipëria Bëhet, u përball me forcë policore, kallëzime penale dhe dhunë fizike – një reagim tipik i një qeverie që nuk duron dot zërin kritik dhe masivitetin e sheshit.

 

Adriatik Lapaj – protesta nuk do të ndalet, nga spitali sërish drejt sheshit

 

Kreu i kësaj lëvizjeje, Adriatik Lapaj, u dërgua me urgjencë në Spitali i Traumës pasi u godit në kokë gjatë ndërhyrjes së forcave të rendit. Megjithatë, edhe nga spitali, mesazhi i tij ishte i qartë: protesta nuk do të ndalet.

 

Pas ndërhyrjes policore, Policia e Shtetit njoftoi arrestimin e katër protestuesve dhe nisjen e hetimeve ndaj disa të tjerëve, mes tyre edhe Lapaj. Ky veprim shihet nga mbështetësit e protestës si përpjekje për të kriminalizuar organizatorët dhe për të frikësuar qytetarët që dalin në shesh.

 

Lapaj e cilëson kallëzimin penal si “medalje” nga regjimi i kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se presioni dhe dhuna nuk do ta ndalin angazhimin e tij politik dhe qytetar.

“Hajdutët nuk më trembin. Sërish do të jem në shesh sapo të dal nga spitali”, – shprehet Lapaj.

 

Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë qartë se ndërhyrja e policisë nuk kishte si qëllim ruajtjen e rendit, por shpërndarjen me forcë të një proteste paqësore. Heqja e çadrave gjatë orëve të natës dhe përdorimi i mjeteve të forta kundër protestuesve janë dëshmi e një shteti që zgjedh dhunën përballë dialogut.

Edhe reagimi i Ministria e Shëndetësisë u kufizua vetëm në raportimin e gjendjes shëndetësore të të lënduarve, pa asnjë reflektim mbi shkaqet dhe përgjegjësinë institucionale për atë që ndodhi.

 

Lapaj e bën drejtpërdrejt përgjegjës kryeministrin për dhunën ndaj protestuesve, duke e cilësuar atë si burimin politik të represionit dhe frikës ndaj protestës qytetare. Sipas tij, përdorimi i policisë për të shtypur zërin kritik është shenjë e një pushteti të dobët dhe të izoluar nga realiteti.

 

Ngjarjet e fundit tregojnë se protesta nuk është një akt i momentit, por një reagim i vazhdueshëm qytetar ndaj padrejtësisë, korrupsionit dhe arrogancës së pushtetit. Pavarësisht dhunës, kallëzimeve dhe presionit, mesazhi nga sheshi është i qartë: qytetarët nuk do të tërhiqen.

 

Siç e ka deklaruar edhe vetë Adriatik Lapaj, protesta nuk do të ndalet – sepse e drejta për të protestuar nuk është dhuratë e pushtetit, por një e drejtë kushtetuese që nuk mund të shtypet me forcë.

 

