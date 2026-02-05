ADELE Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare
ADELE Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare.
Preferohet eksperiencë e mëparshme pune në këtë pozicion.
Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë e kënaqshme.
Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 84 384
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
