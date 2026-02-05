logo
ADELE Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare

05/02/26

ADELE Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare.

 

Preferohet eksperiencë e mëparshme pune në këtë pozicion.

 

Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë e kënaqshme.

 

Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 84 384

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.

 

 

