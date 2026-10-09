3 muaj nga inaugurimi i terminalit të autobusave në Sarandë, ujërat e shiut rrjedhin përmes spoteve të ndriçimit
Terminali i ri i autobusave në Sarandë, i inauguruar vetëm tre muaj më parë, përballet me një problem shqetësues. Ujërat e shiut depërtojnë nga pjesa e sipërme e ndërtesës dhe rrjedhin përmes spoteve të ndriçimit, duke ngritur pikëpyetje për cilësinë e punimeve dhe sigurinë e qytetarëve. Pamjet e filmuara nga Saranda Web tregojnë se gjatë reshjeve, uji kalon përmes hapësirave ku janë vendosur ndriçuesit elektrikë në tavanin e terminalit. Një situatë e tillë është veçanërisht shqetësuese për një objekt publik të ndërtuar së fundmi.
Përveç depërtimit të ujërave, shqetësimi më i madh lidhet me sigurinë elektrike. Kontakti i ujit me instalimet elektrike mund të shkaktojë qark të shkurtër, dëmtim të pajisjeve dhe, në rrethana të caktuara, rrezik për goditje nga rryma elektrike.
Terminali i autobusave në Sarandë është një hapësirë që përdoret nga udhëtarët, drejtuesit e autobusëve dhe punonjësit e transportit. Për këtë arsye, një problem i tillë nuk mund të konsiderohet thjesht një defekt estetik apo një shqetësim i zakonshëm gjatë reshjeve. Fakti që bëhet fjalë për një investim të inauguruar vetëm tre muaj më parë ngre pikëpyetje mbi mënyrën e realizimit të punimeve, izolimin e ndërtesës dhe kontrollet teknike të kryera përpara vënies së objektit në funksion.
Mbetet e paqartë nëse problemi lidhet me hidroizolimin, sistemin e largimit të ujërave të shiut apo me ndonjë defekt tjetër në ndërtim. Përcaktimi i shkakut kërkon një verifikim teknik nga specialistët përgjegjës. Ndërkohë, është e nevojshme që të kontrollohen instalimet elektrike dhe të merren masat e sigurisë për të shmangur çdo incident të mundshëm. Prania e ujit pranë pajisjeve të ndriçimit kërkon vëmendje të veçantë, pavarësisht nëse deri tani është konstatuar apo jo ndonjë defekt elektrik.
Pamjet e publikuara nga Saranda Web ngrenë një pyetje të drejtpërdrejtë: Si është e mundur që në një terminal të inauguruar vetëm tre muaj më parë, ujërat e shiut të depërtojnë përmes ndriçuesve elektrikë?
Përtej kostos së investimit, çështja kryesore mbetet siguria e qytetarëve dhe përgjegjësia për cilësinë e punimeve në një objekt publik që duhet t’u shërbejë udhëtarëve në kushte të sigurta.