260 mm shi në 72 orë, bilanci nga çarja e argjinaturës: 800 krerë bagëti të ngordhura dhe 1350 ha të përmbytura
Përmbytjet e fuqishme të mes-nëntorit kanë lënë pas një bilanc të rënduar në jug të vendit, ku bashkitë Sarandë, Finiq dhe Delvinë rezultojnë më të goditurat. Sipas të dhënave zyrtare, dëmet më serioze janë regjistruar në territorin e Sarandës, pas çarjes së argjinaturës së lumit Bistrica në fshatin Çukë – një problem i cili ka shkaktuar përmbytje të gjera dhe pasoja të drejtpërdrejta në blegtori, bujqësi dhe infrastrukturë.
Kreu i Emergjencave Civile në prefekturën e Vlorës, Robert Skendaj, konfirmon se procesi i evidentimit të dëmeve në të gjitha bashkitë e qarkut ka përfunduar. Ai bën të ditur se vetëm në bashkinë Sarandë kanë ngordhur rreth 800 krerë bagëti, ndërsa në Finiq janë regjistruar 50 humbje të tjera. Humbjet e blegtorisë konsiderohen ndër më të rëndat e viteve të fundit për zonën.
Edhe bujqësia ka pësuar goditje të ndjeshme. Sipas Skendajt:
- 600 hektarë tokë bujqësore janë përmbytur në Sarandë,
- 400 hektarë në Finiq,
- 350 hektarë në Delvinë,
- Në Konispol është raportuar prezencë uji në sipërfaqet me agrume, duke rrezikuar kulturat e sezonit.
Situata e krijuar lidhet me intensitetin e jashtëzakonshëm të reshjeve. “Për tre ditë ra shi sa për dy muaj,” u shpreh Skendaj, duke shtuar se nga data 19 deri më 21 nëntor janë regjistruar 260 mm reshje, një sasi që zakonisht bie brenda 60 ditësh.
Grupet e verifikimit kanë mbyllur tashmë evidentimin e dëmeve në infrastrukturë, në tokat bujqësore dhe tek subjektet private, përfshirë bizneset që u prekën nga çarja e argjinaturës së Bistricës në Finiq dhe Sarandë. Hapi i radhës është përllogaritja financiare e faturës totale të dëmeve.
Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Financave u kanë kërkuar bashkive të paraqesin projektet konkrete të ndërhyrjeve emergjente, me theks tek urat e dëmtuara, segmentet ku ka patur rrëshqitje dhe zonat rurale ku qarkullimi mbetet problematik.
Bilanci i plotë, së bashku me vlerën e dëmeve në bujqësi dhe blegtori, do t’i dorëzohet qeverisë, e cila pritet të vendosë për skemën e dëmshpërblimeve në ditët në vijim.
