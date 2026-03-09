1CLICK kërkon të punësojë staf për shërbim klienti në Sarandë
Kompania 1CLICK kërkon të punësojë staf për shërbim klienti në Sarandë.
Ofrohet 1 ditë pushim në javë dhe orar pune nga 4 deri në 6 orë në ditë.
Kërkohen kandidatë me komunikim shumë të mirë, njohuri në Microsoft Office (Word, Excel) dhe njohuri në gjuhën angleze.
Të interesuarit të dërgojnë CV në WhatsApp 0692454054
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
