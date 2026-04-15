19-vjeçarja shqiptare humb jetën në Greqi, e droguan dhe e lanë të vdiste në rrugë
19-vjeçarja shqiptare humb jetën në Greqi, e droguan dhe e lanë të vdiste në rrugë.
Një ngjarje tragjike me pasoja fatale ka tronditur ishullin e Kefalonisë në Greqi, ku një 19-vjeçare me origjinë shqiptare ka humbur jetën në rrethana të dyshimta, duke ngritur shumë pikëpyetje mbi atë që ndodhi në orët e fundit të jetës së saj.
E reja, e identifikuar nga mediat greke si Myrto, u gjet pa ndjenja në orët e para të mëngjesit në një zonë publike të Argostolit. Ajo u transportua me urgjencë në spital, ku mjekët luftuan për rreth një orë për ta rikthyer në jetë, por pa sukses.
Sipas burimeve hetimore, ngjarja ka nisur disa orë më herët në një dhomë hoteli, ku 19-vjeçarja kishte shkuar fillimisht me një 23-vjeçar. Më pas, në ambient janë bashkuar edhe dy persona të tjerë, duke e kthyer takimin në një mbrëmje me disa të rinj. Dyshohet se gjatë kësaj kohe janë konsumuar lëndë narkotike, një element që po verifikohet përmes analizave laboratorike.
Në një moment gjatë natës, gjendja e vajzës është përkeqësuar dhe ajo ka humbur ndjenjat. Ajo që ka tronditur më shumë hetuesit është fakti se, sipas të dhënave paraprake, në vend që të njoftohej urgjenca apo të transportohej menjëherë në spital, të rinjtë e kanë nxjerrë nga dhoma dhe e kanë çuar drejt qendrës së qytetit.
Pamjet e kamerave të sigurisë kanë dokumentuar momentet kur një prej tyre e mban në krahë vajzën e pajetë, ndërsa dy të tjerët e shoqërojnë. Ata e kanë lënë në një zonë pranë sheshit dhe janë larguar, duke e lënë pa ndihmë në një gjendje kritike për një periudhë të konsiderueshme kohe.
Dyshohet se kjo vonesë në marrjen e ndihmës mjekësore ka qenë vendimtare për fatin e saj. Vetëm më vonë është njoftuar ambulanca, e cila e ka transportuar drejt spitalit, por ndërhyrja rezultoi e vonuar.
Pas ngjarjes, tre të rinjtë janë kthyer në hotel dhe, sipas hetimeve, kanë tentuar të fshijnë gjurmët duke pastruar dhomën dhe duke marrë sende personale të vajzës, përfshirë edhe telefonin e saj.
Policia greke ka arritur të identifikojë personat e përfshirë përmes kamerave të sigurisë dhe dëshmive të mbledhura, ndërsa ndaj tyre rëndon akuza për veprime që çuan në vdekjen e 19-vjeçares. Ata pritet të dalin përpara drejtësisë, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar nëse kemi të bëjmë me neglizhencë fatale apo elementë të tjerë penalë më të rëndë.
Ekspertiza paraprake mjeko-ligjore ka evidentuar si shkak fillestar të vdekjes arrestin kardiak, por pritet që analizat toksikologjike të japin një pasqyrë më të plotë mbi substancat e mundshme të përdorura.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik dhe ka hapur debat mbi përgjegjësinë morale dhe ligjore në raste të tilla, ku një jetë e re humbet në rrethana që mund të ishin shmangur.
Ndërkohë, familja e 19-vjeçares është në gjendje të rëndë emocionale dhe kërkon drejtësi, duke këmbëngulur në zbardhjen e plotë të së vërtetës dhe ndëshkimin e përgjegjësve për këtë tragjedi.
