Vendi në gjendje lufte nga koronavirusi, fqinjët nxjerrin armë dhe sëpata për pronën

Një sherr mes dy fqinjëve është shënuar në fshatin Kryemëdhenj në Golem të Kavajës, ku ka përfunduar në përdorimin e sëpatës.

Një 41-vjeçar me inicialet S.M goditi me sëpatë fqinjin e tij 65-vjeçar me inicialet T.A ndërsa policia bën me dije se konflikti ishte për motive pronësie mes dy familjeve.

41-vjeçari u arrestua të cilit iu sekuestrua edhe një armë zjarri kallashnikov dhe një krehër me fishekë, ndërsa 65-vjeçari ndodhet tashmë jashtë rrezikut për jetën pasi mori plagë të lehta në trup nga goditja me sëpatë. shqiptarja.com