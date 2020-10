Kreshnik Bozho dhe Jolio Dine më të preferuarit në PD, vetëm nga 12 vota kundër secili

Demokratet e Sarandes, Konispolit dhe Finiqit kane konfirmuar ne mase kandidaturat e Kreshnik Bozhos dhe Jolio Dines.

Ne procesin e se henes ata kane qene me pak te kontestuarit duke marre nga 12 vota secili, shume me pak se gjithe kandidatet e tjere te cilet u kontestuan nga demokratet.

Kontestimi i tyre eshte rreth 1.2 % e atyre me te drejte vote.

Bozho, ish-kandidat per Bashkine Sarande ne 2015 dhe ish-sekretar i PD Sarande dhe Dine, ish-Kryetar i FRPD dhe ish-kandidat per deputet, aktualisht anetar i Keshillit Kombetar te Partise Demokratike, shihen si kandidate potenciale dhe favorite per te qene ose per deputet ose per Kryetar Bashkie.