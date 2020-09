“FRESH sh.p.k” kërkon të punësojë Agjent shitjesh për zonën Sarandë – Delvinë

“FRESH sh.p.k” me një experiencë 28 vjecare në prodhimin dhe tregëtimin e pijeve freskuese, kërkon të punësojë:

 Agjent shitjesh për zonën Sarandë – Delvinë

Kualifikimet:

o Të jetë energjik, i aftë për të shitur, korrekt.

o Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese për maredhëniet me klientët.

o Preferohet eksperienca e mëparshme në fushën e shitjeve, jo më pak se 2 vjet;

o Leje drejtimi të kategorisë C ose B.

o Të banojë në zonën e Sarandës.

Detyrat:

o Realizimi i objektivave të përcaktuara nga drejtori i shitjeve;

o Shërbimi cilësor i klientëve ekzistues dhe zgjerimi i tregut me kliente të rinj.

o Agjenti raporton në manaxherin e shitjeve.

Kandidatët e interesuar të dërgojnë aplikimin e tyre (CV) në adresën: [email protected]