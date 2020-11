Delvina fiton takimin ndaj Skraparit, merr 3 pikët e shpresës

Ka përfunduar me fitoren e ekipit delvinjotë takimi i sotëm Delvina – Skrapari.

Takimi është mbyllur me rezultatin 3-1

Ekipi i Delvinës ka shënuar që në minutën e 9-të me anë të K. Mustës, ndërkohë ka dyfishuar M. Mehmeti në minutën e 35-t, për ta mbyllur pjesën e parë me rezultatin 2-0

Në pjesën e dytë ekipi mik i Skraparit ka shënuar në minutën e 62-të, por delvinjotët kanë shënuar golin e tretë me autor përsësi K. Musta duke e mbyllur takimin në shifrat 3-1

Delvina ka marrë kështu tre pikë shprese, pas 2 takimeve të humbura.