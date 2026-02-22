logo
Zhvillohen sot votimet për kryetarin e ri të degës së Partisë Demokratike në Sarandë

22/02/26

Ditën e sotme zhvillohet procesi i votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të degës së Partisë Demokratike në Sarandë, një proces i rëndësishëm për strukturat lokale të kësaj force politike.

 

 

Në garë për drejtimin e degës janë dy kandidatë: Matilda Qurku dhe Kreshnik Shehu, të cilët gjatë ditëve të fundit kanë paraqitur platformat dhe vizionin e tyre për organizimin dhe forcimin e strukturave të Partia Demokratike e Shqipërisë në Sarandë.

 

Procesi i votimit ka nisur në orën 08:00 të mëngjesit dhe do të vijojë deri në orën 18:00. Pas mbylljes së votimit pritet që të nisë menjëherë numërimi i votave, ndërsa rezultati do të përcaktojë drejtuesin e ri të degës lokale.

 

Saranda Web do të sjellë përditësime të mëtejshme mbi ecurinë e procesit dhe rezultatin zyrtar.

 

