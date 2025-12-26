Zhdoganimi i automjeteve të përdorura shtrenjtohet: rritje 25% e çmimeve të referencës
Zhdoganimi i automjeteve të përdorura shtrenjtohet: rritje 25% e çmimeve të referencës
Zhdoganimi i mjeteve të përdorura bëhet më i shtrenjtë: rriten me 25% çmimet e referencës. Zhdoganimi i automjeteve të përdorura në Shqipëri do të kushtojë më shumë. Çmimet e referencës që përdoren nga doganat për llogaritjen e detyrimeve janë rritur me 25% për një sërë kategorish mjetesh, përfshirë autoveturat, kamionçinat, furgonët dhe kamionët.
Rritja parashikohet në udhëzimin e ri të Ministria e Financave, i cili ka hyrë në fuqi pas publikimit në Fletoren Zyrtare. Ky udhëzim prek automjetet e përdorura me vit prodhimi më të hershëm se viti i fundit i përfshirë në buletinet zyrtare të çmimeve që përdorin doganat, si “Quattroruote”, “Tuttotrasporti”, “Schwackeliste” dhe burime të tjera që pasqyrojnë tregjet europiane.
Çfarë ndryshon për autoveturat
Sipas tabelave të reja të referencës:
- Për automjetet me cilindratë 1400–1900 cc, pragu minimal i zhdoganimit rritet nga 200 mijë lekë në 250 mijë lekë.
- Për cilindratë 1900–2500 cc, vlera rritet nga 325 mijë lekë në 406 mijë lekë.
- Për 2500–3000 cc, çmimi minimal shkon nga 400 mijë lekë në 500 mijë lekë.
- Për 3000–4500 cc, pragu rritet nga 500 mijë lekë në 625 mijë lekë.
- Për automjetet mbi 4500 cc, vlera minimale mbetet e pandryshuar në 1 milion lekë.
Rritje edhe për kamionçinat, furgonët dhe kamionët
Rritja prej 25% është aplikuar edhe për mjetet e transportit:
- Kamionçina dhe furgonë deri në 1.5 tonë: nga 400 mijë lekë në 500 mijë lekë.
- Mjete me kapacitet 1.5–3.5 tonë: nga 600 mijë lekë në 750 mijë lekë.
- Kamionë 3.5–10 tonë: nga 850 mijë lekë në 1.062.500 lekë.
- Kamionë 10–15 tonë: nga 1 milion lekë në 1.250.000 lekë.
- Kamionë mbi 15 tonë: nga 1.2 milion lekë në 1.5 milion lekë.
Çfarë do të thotë kjo për qytetarët
Rritja e çmimeve të referencës nënkupton automatikisht detyrime më të larta doganore, duke e bërë importin e mjeteve të përdorura më të kushtueshëm për individët dhe bizneset. Efekti pritet të ndihet veçanërisht te automjetet me cilindratë të mesme dhe mjetet e transportit, të cilat përdoren gjerësisht për punë dhe shërbime.
Udhëzimi i ri tashmë është në fuqi dhe do të zbatohet për të gjitha procedurat e zhdoganimit që kryhen pas publikimit zyrtar.
