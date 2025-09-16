logo
Zbardhet misteri: Ndërtesa e shembur në Ksamil e kreut të AMP Gjirokastër-Vlorë – VIDEO

16/09/2517:55

Zbardhet misteri: Ndërtesa e shembur në Ksamil e kreut të AMP Gjirokastër-Vlorë

 

Më 4 gusht, në zonën turistike të Ksamilit, u zhvillua një aksion i përbashkët mes Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (IKMT) dhe Policisë Bashkiake të Sarandës. Gjatë këtij operacioni u shemb një banesë e konsideruar ndërtim pa leje, e cila ishte ngritur në një territor me rëndësi të veçantë mjedisore dhe turistike. Pamjet e prishjes tregojnë ndërhyrjen pa asnjë përplasje apo rezistencë nga banorët, ndërsa autoritetet e justifikuan veprimin duke theksuar se objekti ishte i paligjshëm dhe i ndërtuar jashtë çdo kriteri të lejuar nga ligji.

 

Zbardhet misteri Ndërtesa e shembur në Ksamil e kreut të AMP Gjirokastër-Vlorë

 

Vetëm ditën e sotme është bërë e ditur se objekti i shembur i përkiste Glodian Ahmetajt, kreut të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore (AMP) për qarkun Vlorë – Gjirokastër. Kjo e dhënë ndezi edhe më shumë debatin publik, pasi një zyrtar i ngarkuar me mbikëqyrjen e ligjshmërisë në polici rezultonte vetë i përfshirë në një shkelje të hapur të ligjit për ndërtimet.

 

 

Emri i Ahmetajt doli në qendër të vëmendjes pas denoncimit publik të kryeministrit Edi Rama ndaj gjyqtarit të Gjykatës Administrative në Tiranë, Marko Boshku. Rama e akuzoi gjyqtarin se kishte marrë vendim për rikthimin në detyrë të kreut të AMP-së, ndonëse ky i fundit ishte pezulluar pikërisht për shkak të këtij ndërtimi pa leje.

Prishja e ndërtimit në Ksamil u përcoll në publik si pjesë e një fushate të gjerë të autoriteteve për të luftuar ndërtimet informale në zonat turistike. 

 

Aksion në Ksamil, IKMT dhe Policia Bashkiake shembin një shtëpi – VIDEO

 

