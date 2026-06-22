logo
0
Rezervime Suvenire

Your Market në Sarandë kërkon Kasiere

22/06/2619:46

Shperndaje:

Your Market në Sarandë kërkon të punësojë

 

🔹 Kasiere 

 

Për më shumë info kontaktoni  në  069 685 6444 ose të paraqiten në Your Market. 

 

Your Market në Sarandë kërkon Kasiere

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Your Market në Sarandë kërkon Kasiere

Your Market në Sarandë kërkon Kasiere
Hotel Rozafa Palace Sarandë kërkon Recepsionist/e Turni i Dytë dhe Recepsionist Turni i Tretë

Hotel Rozafa Palace Sarandë kërkon Recepsionist/e Turni i Dytë dhe Recepsionist Turni i Tretë
Shoqërimet në polici ndezin reagimet e banorëve: Paralajmërohet protestë para komisariatit në Himarë

Shoqërimet në polici ndezin reagimet e banorëve: Paralajmërohet protestë para komisariatit në Himarë
B.M GROUP kërkon Agjent Shitjesh në Sarandë

B.M GROUP kërkon Agjent Shitjesh në Sarandë
Steakhouse GERI në Ksamil kërkon Kamarier dhe Sanitare

Steakhouse GERI në Ksamil kërkon Kamarier dhe Sanitare
Captain’s Residence Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim dhe Ushqim

Captain’s Residence Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim dhe Ushqim

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.