YES Cash & Carry kërkon Shpërndarës Porosish dhe Sistemues Raftesh
📢 Njoftim Punësimi – YES Cash & Carry kërkon staf për pozicionet:
✅ Sistemues Raftesh
✅ Shpërndarës Porosish
📍 Vendndodhja: Sarandë
📋 Kontratë afatgjatë, Pagë konkuruese dhe kushte të mira pune
Të interesuarit të paraqiten te YES Cash & Carry në Sarandë ose të kontaktojnë në 069 405 2700
Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përgjegjës për përbajtjen është punëdhënësi.
