YES Cash & Carry kërkon Shpërndarës Porosish dhe Sistemues Raftesh

29/09/2510:25

📢 Njoftim Punësimi – YES Cash & Carry kërkon staf për pozicionet:

 

Sistemues Raftesh
Shpërndarës Porosish

 

📍 Vendndodhja: Sarandë
📋 Kontratë afatgjatë, Pagë konkuruese dhe kushte të mira pune

 

Të interesuarit të paraqiten te YES Cash & Carry në Sarandë ose të kontaktojnë në 069 405 2700

 

ℹ️ Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përgjegjës për përbajtjen është punëdhënësi.

 

