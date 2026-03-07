Xhorxhi Vasili rikthen me rastin e 7 Marsit “Ne, hasantahsinasit” me një ribotim të përmirësuar
Xhorxhi Vasili rikthen me rastin e 7 Marsit “Ne, hasantahsinasit” me një ribotim të përmirësuar
Në hollin e hotel “Lindi” në Sarandë u zhvillua një veprimtari e veçantë kulturore dhe arsimore me rastin e ribotimit të përmirësuar të librit “Ne, hasantahsinasit” të autorit Xhorxhi Vasili, si dhe në kuadër të përkujtimit të historisë 65-vjeçare të Gjimnazit të Sarandës. Takimi u organizua simbolikisht më 7 Mars, në Ditën e Mësuesit dhe të shkollës shqipe, duke i dhënë aktivitetit një domethënie të veçantë për arsimin dhe kujtesën historike të qytetit.
Veprimtaria mblodhi ish-nxënës, mësues, intelektualë dhe dashamirës të historisë së arsimit në Sarandë, të cilët ndanë kujtime dhe reflektime mbi rrugëtimin shumëvjeçar të gjimnazit, një nga institucionet më të rëndësishme arsimore të qytetit.
Libri “Ne, hasantahsinasit”, i cili dokumenton historinë dhe jetën e brezave të nxënësve e mësuesve të gjimnazit, ka një histori të veçantë botimi. Nisma për përgatitjen e tij nisi në vitin 2004, si një përpjekje për të ruajtur në formë të shkruar kujtimet, ngjarjet dhe figurat që kanë lënë gjurmë në historinë e shkollës.
Pas botimit të parë, interesimi i madh dhe kërkesat e shumta për librin e shtynë autorin Xhorxhi Vasili të punojë për një version të ri, më të plotë dhe më të pasuruar. Në këtë ribotim janë përfshirë materiale të reja, kujtime dhe të dhëna shtesë që e bëjnë librin një dokument edhe më të rëndësishëm për historinë e arsimit në Sarandë.
Botimi i ri është rezultat i një pune të gjatë kërkimore dhe i bashkëpunimit me shumë ish-nxënës dhe mësues që kanë kontribuar me kujtime, fotografi dhe dokumente të ndryshme.
Ribotimi i përmirësuar i librit “Ne, hasantahsinasit” pritet të dalë së shpejti në qarkullim, duke u bërë një dëshmi e vlefshme për historinë e Gjimnazit të Sarandës dhe për brezat që kanë kaluar në bankat e tij gjatë më shumë se gjashtë dekadave. Veprimtaria e zhvilluar në këtë përvjetor shërbeu si një moment reflektimi mbi rolin e shkollës në formimin e brezave dhe mbi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës arsimore të qytetit.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit