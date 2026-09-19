Xhama Shehu në Sarandë kërkon të punësojë profesionist në fushën e xhamit
Xhama Shehu në Sarandë kërkon të punësojë profesionist në fushën e xhamit.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 477 2441
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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