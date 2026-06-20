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Vila Green Garden në Sarandë kërkon Sanitare

20/06/2619:10

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Vila Green Garden në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

 

Orari dhe paga diskutohen në intervistë.

Kontakt: +355 68 288 6097 (telefon/WhatsApp)

Vendndodhja: Pranë Terminalit të ri, në hyrje të qytetit Sarandë

 

Vila Green Garden në Sarandë Punonjëse Sanitare

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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