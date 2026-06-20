Vila Green Garden në Sarandë kërkon Sanitare
Vila Green Garden në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare
Orari dhe paga diskutohen në intervistë.
Kontakt: +355 68 288 6097 (telefon/WhatsApp)
Vendndodhja: Pranë Terminalit të ri, në hyrje të qytetit Sarandë
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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