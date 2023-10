Vijojnë protestat e prindërve dhe nxënësve në “Adem Sheme” – VIDEO

Vijojnë protestat e prindërve dhe nxënësve në “Adem Sheme”.

Pas protestës javën e kaluar nga prindër dhe nxënës të 3 klasave të 6-ta në shkollën Adem Sheme në Sarandë, prej 2 ditësh vijon një tjetër protestë.

Këtë radhë janë prindër dhe nxënës të klasës së frëngjeshtes, të cilët protestojnë kundër zgjidhjes së gjetur nga drejtoria e shkollës për mbylljen e nje klase dhe shpërndarjen e nxënësve edhe në këtë klasë. Sipas tyre kjo do të bëjë që gjysma e klasës të punojë me një regjistër dhe gjysma tjetër me regjistër tjetër.