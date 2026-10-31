Ujësjellësi kërkon tarifa të reja edhe në Delvinë dhe Finiq. Detajet e propozimit të ri
Familjet në Delvinë dhe Finiq përballen me një propozim për rritjen e pagesave të ujësjellësit. Përveç shtrenjtimit të ujit, kërkesa përfshin edhe tarifa për largimin e ujërave të ndotura, një çështje që prek banorët e fshatrave ku mungojnë kanalizimet dhe familjet përdorin gropa septike. Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Sarandë propozon që çmimi i ujit për familjet të bëhet 65 lekë për metër kub në të dyja bashkitë. Sot, familjet në Delvinë paguajnë 58 lekë, ndërsa ato në Finiq 52 lekë për metër kub. Rritja e propozuar është rreth 12% për Delvinën dhe 25% për Finiqin.
Në Delvinë, krahas çmimit të ujit, propozohet rritja e tarifës së kanalizimeve nga 18 në 25 lekë për metër kub dhe e pagesës fikse mujore nga 167 në 200 lekë. Një familje që konsumon 10 metra kub ujë në muaj dhe faturohet edhe për kanalizimet, sot paguan 927 lekë për këta zëra. Me propozimin, shuma do të bëhej 1.100 lekë pa TVSH, ose 173 lekë më shumë në muaj.
Për një familje që sot nuk paguan kanalizime, me të njëjtin konsum, uji dhe pagesa fikse kushtojnë 747 lekë. Me tarifat e propozuara, këta dy zëra do të bëheshin 850 lekë. Nëse i vendoset edhe tarifa e kanalizimeve, pagesa do të arrinte në 1.100 lekë, pra 353 lekë më shumë në muaj.
Në Finiq, çmimi i ujit propozohet të kalojë nga 52 në 65 lekë për metër kub. Pagesa fikse familjare do të unifikohej në 200 lekë në muaj, nga dy nivelet aktuale prej 200 dhe 250 lekësh. Për një familje që konsumon 10 metra kub në muaj, vetëm uji dhe pagesa fikse do të kushtonin 850 lekë pa TVSH. Krahasuar me sot, shtesa do të ishte 130 lekë për familjet që paguajnë tarifë fikse 200 lekë dhe 80 lekë për ato që paguajnë 250 lekë.
Nëse zbatohet edhe tarifa e propozuar e kanalizimeve prej 25 lekësh për metër kub, shtohen 250 lekë të tjera. Pagesa totale do të shkonte në 1.100 lekë pa TVSH, ose 330–380 lekë më shumë në muaj, sipas tarifës fikse që paguan sot familja.
Çështja e tarifës së kanalizimeve ka rëndësi për të gjitha fshatrat e të dyja bashkive ku nuk ka rrjet kanalizimesh dhe familjet i mbledhin ujërat e ndotura në gropa septike. Nëse tarifa zbatohet edhe për këta abonentë, ata do të paguajnë për largimin e ujërave të ndotura, megjithëse ky shërbim nuk u ofrohet nëpërmjet një rrjeti kanalizimesh.
Për çdo 10 metra kub të faturuar, tarifa e propozuar do të sillte 250 lekë shtesë në muaj, ose 3.000 lekë në vit pa TVSH, krahas pagesës së ujit dhe tarifës fikse. Kjo do të ishte një pagesë e re për familjet që aktualisht nuk faturohen për kanalizime.
Vetë relacioni teknik thotë se njësia Finiq nuk ofron aktualisht shërbimin e largimit të ujërave të ndotura. Në disa fshatra përshkruhen rrjete të amortizuara që derdhen në gropa septike. Për banorët pa kanalizime, si në Finiq ashtu edhe në Delvinë, mbetet për t’u sqaruar çfarë shërbimi do të marrin kundrejt tarifës.
Dokumenti nuk përcakton qartë nëse pagesa do t’u vendoset të gjithë abonentëve, përfshirë familjet me gropa septike, apo vetëm atyre që përfitojnë shërbimin. Prandaj, shtrirja e saj në secilin fshat kërkon sqarim nga ujësjellësi përpara zbatimit.
Në të dyja bashkitë, çmimi i ujit për bizneset dhe institucionet propozohet të rritet nga 120 në 140 lekë për metër kub, ndërsa pagesa fikse të bëhet 300 lekë në muaj. Tarifa e kanalizimeve propozohet 45 lekë për metër kub: nga 35 lekë aktualisht në Delvinë dhe nga zero në Finiq.
Kërkesa e shoqërisë synon unifikimin e tarifave dhe shtimin e të ardhurave për kostot dhe detyrimet financiare. Dokumenti i shqyrtuar paraqet tarifa të propozuara dhe nuk dëshmon miratimin përfundimtar apo hyrjen e tyre në fuqi. Të gjitha përllogaritjet janë pa TVSH. Saranda Web