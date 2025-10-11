logo
0
Rezervime Suvenire

Thoma Noti, ish-volejbollist i Butrintit të Sarandës, ndahet nga jeta në moshën 84 vjeç

11/10/2512:24

Shperndaje:

Ndahet nga jeta në moshën 84-vjeçare Thoma Noti, ish-volejbollist i Butrintit të Sarandës

 

Ka ndërruar jetë në moshën 84-vjeçare Thoma Noti, një emër i njohur në sportin në Sarandë, i cili ka qenë pjesë e ekipit të volejbollit të Butrintit gjatë viteve të tij aktive.

 

 

Gjatë kohës si sportist, Noti u vlerësua për përkushtimin dhe disiplinën në fushë, duke kontribuar në periudhën kur volejbolli ishte një nga sportet më të ndjekura në qytet.

 

Lajmi i ndarjes së tij nga jeta ka sjellë pikëllim mes sportdashësve dhe atyre që e kanë njohur nga afër, të cilët e kujtojnë si një njeri të qetë dhe korrekt.

Ngushëllime familjes dhe të afërmve.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Alban Muço: “Më ishte krijuar bindja se isha prokuror i SPAK-ut, nuk kam dëmtuar asnjë” &#8211; VIDEO

Alban Muço: “Më ishte krijuar bindja se isha prokuror i SPAK-ut, nuk kam dëmtuar asnjë” – VIDEO
Thoma Noti, ish-volejbollist i Butrintit të Sarandës, ndahet nga jeta në moshën 84 vjeç

Thoma Noti, ish-volejbollist i Butrintit të Sarandës, ndahet nga jeta në moshën 84 vjeç
Richard Hodges, që quajti Shqipërinë “shtet artificial”, pritet me nderime nga Ministri i Kulturës

Richard Hodges, që quajti Shqipërinë “shtet artificial”, pritet me nderime nga Ministri i Kulturës
U shkarkua nga prefekt pas 9 muajsh, Nesturi: Faleminderit kryeministrit Rama dhe bashkëpunëtorëve

U shkarkua nga prefekt pas 9 muajsh, Nesturi: Faleminderit kryeministrit Rama dhe bashkëpunëtorëve
“Prokurori i rremë” i arrestuar sot në Sarandë ka bërë 2 herë burg me emrin e vëllait

“Prokurori i rremë” i arrestuar sot në Sarandë ka bërë 2 herë burg me emrin e vëllait
“Prokurori i rremë” që zhvati të korruptuarit në Sarandë, një histori që do ta kishin zili edhe filmat

“Prokurori i rremë” që zhvati të korruptuarit në Sarandë, një histori që do ta kishin zili edhe filmat

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.