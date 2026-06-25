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Thoma Milaj nderohet me një mbrëmje përkujtimore në Sarandë – VIDEO

25/06/2622:25

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Thoma Milaj nderohet me një mbrëmje përkujtimore në Sarandë

Me emocione, kujtime dhe vlerësime për kontributin e tij në artin skenik shqiptar, në Galerinë “Art Saranda” u zhvillua mbrëmja përkujtimore “Regjisori me muzikën në shpirt”, kushtuar regjisorit Thoma Milaj, mbajtës i titullit “Mjeshtër i Madh”.

 

 

Aktiviteti mblodhi artistë, familjarë, miq dhe qytetarë, të cilët kujtuan jetën dhe veprën e një prej emrave më të rëndësishëm të Estradës Profesioniste të Sarandës.

 

Gjatë mbrëmjes mbajtën fjalën Vangjel Agora, i cili ndau kujtime nga bashkëpunimi dhe veprimtaria artistike e Thoma Milajt, nënkryetarja e Bashkisë Sarandë, Manjola Nikollo, e cila vlerësoi trashëgiminë kulturore që ai i la qytetit, si dhe studiuesi dhe kritiku i njohur i artit Josif Papagjoni, i cili evidentoi rolin e Thoma Milajt në zhvillimin e teatrit muzikor dhe estradës shqiptare.

 

Në fjalët e tyre u theksua se Thoma Milaj ishte jo vetëm një regjisor me vizion artistik, por edhe një edukator i brezave të rinj të aktorëve, duke ndikuar në formimin e dhjetëra artistëve dhe duke realizuar mbi 100 premiera që mbeten pjesë e historisë së teatrit dhe humorit shqiptar.

 

I lindur në Gjirokastër në vitin 1934, Thoma Milaj drejtoi për më shumë se 25 vite Estradën Profesioniste të Sarandës, duke i dhënë asaj një identitet të veçantë përmes komedive muzikore, vodevilëve, skeçeve dhe shfaqjeve që u shquan për humorin, ritmin dhe muzikalitetin.

 

Mbrëmja u shndërrua në një homazh për jetën dhe krijimtarinë e tij, duke rikthyer në kujtesë kontributin e jashtëzakonshëm që Thoma Milaj dha për kulturën e Sarandës dhe të gjithë Shqipërisë. Saranda Web

 

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