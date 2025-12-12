Të shtunën dhe të dielën bllokohet qarkullimi i mjeteve në rrugën “Abedin Dino”
Të shtunën dhe të dielën bllokohet qarkullimi i automjeteve në rrugën “Abedin Dino” në Sarandë.
Njoftohen qytetarët se të shtunën dhe të dielën, për shkak të kryerjes së punimeve, do të bllokohet për qarkullimin e automjeteve rruga “Abedin Dino”, segmenti rrugor nga shkolla “9 Tetori” deri te kryqëzimi i ish-maternitetit.
👉 Qarkullimi i automjeteve do të devijohet dhe do të realizohet përmes:
– rrugës “Jonianët”
– rrugës “Adem Sheme”
Autoritetet kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve, si dhe respektimin e sinjalistikës rrugore të vendosur në zonë.
