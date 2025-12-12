logo
Të shtunën dhe të dielën bllokohet qarkullimi i mjeteve në rrugën “Abedin Dino”

12/12/2514:49

Të shtunën dhe të dielën bllokohet qarkullimi i automjeteve në rrugën “Abedin Dino” në Sarandë.

 

Njoftohen qytetarët se të shtunën dhe të dielën, për shkak të kryerjes së punimeve, do të bllokohet për qarkullimin e automjeteve rruga “Abedin Dino”, segmenti rrugor nga shkolla “9 Tetori” deri te kryqëzimi i ish-maternitetit.

 

 

👉 Qarkullimi i automjeteve do të devijohet dhe do të realizohet përmes:

 

  – rrugës “Jonianët”

  – rrugës “Adem Sheme”

 

 

Autoritetet kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve, si dhe respektimin e sinjalistikës rrugore të vendosur në zonë.

 

