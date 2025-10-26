logo
Tavernë Peshku në Sarandë kërkon Kamarier/e dhe Sanitare

26/10/2518:27

Tavernë peshku në Lagjen nr. 4, Kodër, Sarandë kërkon të punësojë:

  • Sanitare

  • Kamarier/e

Për info & aplikime Kontaktoni 069 202 2024

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

