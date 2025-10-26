Tavernë Peshku në Sarandë kërkon Kamarier/e dhe Sanitare
Tavernë peshku në Lagjen nr. 4, Kodër, Sarandë kërkon të punësojë:
-
Sanitare
-
Kamarier/e
Për info & aplikime Kontaktoni 069 202 2024
