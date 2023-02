Takimi në Peqin, FSHF i jep Delvinës fitoren 3-0 në tavolinë

Komisioni i Disiplinës në FSHF i ka dhënë ekipit të Delvinës fitoren në tavolinë për takimin e ndërprerë në Peqin.

VENDIMI:

KF Shkumbini, per deshtim ne permbushjen e detyrimeve de pergjegjèsive duke shkaktuar nderprerjen perfundimtare të ndeshjes se vlefshme per Kampionatin Kombetar te Kategorise se Dyte, ne baze te nenit 64/2/b të KDS humbet ndeshjen ne tavoline me rezultatin 3-0.

Takimi Shkumbini – Delvina u ndërpre pas dhunës së ushtruar ndaj lojtarëve dhe stafit delvinjot nga ana e stafit dhe lojtarëve të Shkumbinit.

Gjithçka filloi pas shënimit të golit nga ana e lojtarëve të Delvinës dhe festës së tyre.