Supermarketi BIOJU vjen së shpejti në Sarandë dhe kërkon staf
BIOJU vjen së shpejti në Sarandë! Supermarketi më i ri kërkon staf për pozicionet:
🔹 Menaxher/e Marketi
🔹 Asistent/e Menaxher
🔹 Ekonomist/e Junior
🔹 Kasier/e
🔹 Punonjëse Banaku
🔹 Sistemues/e
🔹 Sanitare
🔹 Punonjës Sigurie
📍 Vendndodhja: Sarandë
– Puna me dy turne
– Pagë mbi mesataren e tregut
– Kontratë e rregullt pune
📧 Dërgo CV-në në: [email protected] ose kontakto në: 069 700 6528 / 069 910 6190
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
