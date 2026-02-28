Spiro Thomari promovon romanin “Shkrirja e ajsbergut të jetës” – VIDEO
Spiro Thomari promovon romanin “Shkrirja e ajsbergut të jetës”
Autori Spiro Thomari promovoi ditën e sotme romanin e tij më të ri, “Shkrirja e ajsbergut të jetës”, në një aktivitet kulturor me pjesëmarrjen e Klubit të Krijuesve Jonianë, miqve dhe dashamirësve të letërsisë.
Promovimi i romanit të Spiro Thomarit u zhvillua në një ambient të ngrohtë dhe plot emocione, ndërsa aktiviteti u transmetua drejtpërdrejt nga Saranda Web, duke i dhënë mundësi publikut të gjerë ta ndjekë në kohë reale këtë ngjarje të rëndësishme letrare.
Një nga momentet më të veçanta të promovimit të romanit të Spiro Thomarit ishte pjesëmarrja e një prej personazheve të librit, çka e bëri aktivitetin edhe më domethënës dhe emocional për të pranishmit.
Për çfarë flet romani i Spiro Thomarit?
Romani “Shkrirja e ajsbergut të jetës” i Spiro Thomarit nis me një dramë të fortë njerëzore dhe përfundon me një mesazh shprese e ribashkimi.
Ngjarja fillon me lindjen e një djali në një familje që kishte vetëm vajza. Gëzimi i ardhjes në jetë të djalit kthehet në tragjedi, pasi nëna humb jetën gjatë lindjes. Babai vendos ta birësojë djalin, ndërsa pesë vajzat përfundojnë në shtëpinë e fëmijës.
Pas shumë vitesh, fati ndërhyn në mënyrë të papritur: motrat dhe vëllai njihen rastësisht dhe ribashkohen, duke rikthyer lidhjet e gjakut dhe duke mbyllur plagët e së shkuarës.
Spiro Thomari sjell një rrëfim mbi ndarjen dhe ribashkimin
Përmes këtij romani, Spiro Thomari trajton tema të thella si sakrifica, dhimbja, fati dhe forca e lidhjeve familjare. “Shkrirja e ajsbergut të jetës” vjen si një rrëfim emocional që prek zemrën e lexuesit dhe lë një mesazh të qartë: dashuria dhe gjaku gjejnë gjithmonë rrugën për t’u bashkuar.
