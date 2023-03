Sondazhi në Saranda Web – 69% e socialistëve i besojnë kandidaturës së Adrian Gurmës

Kur kanë mbetur vetëm 60 ditë nga dita kur qytetarët e Sarandës do të shkojnë drejt kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin që do të drejtojë qytetin për 4 vitet e ardhshme, socialistët ende nuk kanë vendosur se cili do të jetë kandidati i tyre.

Në sondazhin e publikuar nga Saranda Web në grupin e faqes, ku mundësia për manipulim me vota fallso është e pamundur, kanë votuar mbi 850 pjesëmarrës.

Në këtë sondazh, ashtu si në sondazhin e kryer përpara 1 muaji, Adrian Gurma ka marrë mbështetjen kryesore me më shumë se 69% të votave, përkundrejt 31% për Oltion Caci.