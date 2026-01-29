logo
Sofra Çame shtrohet për të dytin vit radhazi në Sarandë: Tradita dhe kultura çame bashkojnë të rinjtë

29/01/26

Për të dytin vit radhazi, Sofra Çame u shtrua në Sarandë mbrëmjen e 29 janarit, duke kthyer qytetin në një skenë të gjallë të traditës, historisë dhe shpirtit çam. Të rinjtë e grupeve artistike çame nga Konispoli dhe Saranda organizuan këtë aktivitet të frymëzuar nga pasioni, dashuria dhe krenaria për origjinën e tyre, duke sjellë në vëmendje vlerat e pasura kulturore të Çamërisë.

 

Një nga organizatoret e eventit, Aleksandra Maze, theksoi se tradita çame ka rrënjë të thella dhe meriton të ruhet e të përcillet te brezat e rinj.
“Ky aktivitet organizohet nga të rinj dhe adoleshentë, dhe synimi ynë është që Sofra Çame të shtrihet kudo ku ka popullatë me origjinë çame dhe dashamirës të Çamërisë,” – u shpreh Aleksandra Maze.

 

Ndërkohë, Dafina Allkushi, mësuese e një pjese të nxënësve organizatorë, vlerësoi Sarandën si një qytet me bashkëjetesë të pasur kulturore dhe respekt për të gjitha komunitetet.
“Të flasësh për Çamërinë dhe të nxjerrësh në skenë vlerat e saj do të thotë të ruash dhe të përcjellësh jetën e një populli. Është emocionuese dhe frymëzuese të shohësh në skenë shpirtin dhe trashëgiminë çame,” – u shpreh ajo.

 

Atmosfera e Sofrës Çame në Sarandë u gjallërua nga këngë dhe valle tradicionale, poezi dhe rrëfime që risollën kujtimet dhe krenarinë e një trashëgimie të vyer. Organizatorët u shprehën të vendosur që ky aktivitet të mos mbetet një ngjarje e izoluar, por të kthehet në një traditë të përvitshme, duke u shtrirë kudo ku rreh zemra çame.

 

