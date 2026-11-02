Shuhet në moshën 69-vjeçare Apostol Lako, një emër i njohur në fushën e arsimit

Një lajm i trishtë ka ardhur për familjarët, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën Apostol Lako, me origjinë nga Krogji i Sarandës. Ai është ndarë nga jeta në moshën 69-vjeçare, duke lënë pas kujtimin e një njeriu që një pjesë të rëndësishme të jetës së tij ia kushtoi arsimit, gjuhësisë dhe mbrojtjes së të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri.
Apostol Lako lindi në vitin 1957 në fshatin Krogj. Pas përfundimit të studimeve për Filologji në Gjirokastër, ai nisi karrierën në arsimin publik, ku shërbeu për vite me radhë, duke arritur deri në detyrën e inspektorit të arsimit të mesëm.
Pas ndryshimeve politike në Shqipëri, Apostol Lako dha kontributin e tij në hartimin e teksteve të reja shkollore dhe në hapjen e shkollave të minoritetit grek. Ai ishte gjithashtu një nga anëtarët themelues të organizatës «OMONIA», duke u angazhuar në mbrojtjen e të drejtave arsimore dhe politike të minoritetit grek.
Në vitin 1998, së bashku me familjen, u vendos në Greqi, ku vijoi veprimtarinë e tij profesionale. Ai punoi si përkthyes zyrtar pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë, duke u ardhur në ndihmë shumë bashkatdhetarëve në çështje të ndryshme administrative dhe dokumentacioni.
Përkushtimin ndaj dijes dhe gjuhësisë e vazhdoi edhe gjatë qëndrimit në Greqi, ku përfundoi studimet Master në Gjuhësi në Universitetin Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës.
Në jetën familjare, që prej vitit 1989, Apostol Lako ishte i martuar me Polikseni Papuci, gjithashtu mësuese. Nga martesa e tyre lindi vajza, Ana.
Ceremonia mortore do të zhvillohet të enjten, më 5 nëntor 2026, në orën 11:00, në Kishën e Shën Dionisit në Pire, Greqi. Varrimi do të kryhet në orën 12:00, në Varrezat e Treta të Athinës, në Nikea.
Ndarja e tij nga jeta është një humbje e dhimbshme për familjen, të afërmit, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën gjatë rrugëtimit të tij jetësor e profesional.
Saranda Web i shpreh ngushëllimet më të sinqerta bashkëshortes, vajzës, familjarëve dhe të gjithë të afërmve të Apostol Lakos. U prehtë në paqe!