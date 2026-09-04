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Shitet shtëpi 2-katëshe në Delvinë. Çmimi 10 milionë lekë

04/09/2612:59

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Shitet shtëpi 2-katëshe në qendër në Delvinë.
📐 Sipërfaqja e ndërtimit: 190 m²
📍 Sipërfaqja totale e pronës: 448 m²
🏛️ Viti i ndërtimit: 1873

Çmimi: 10 milionë lekë (të reja)

Kontakt: 069 22 50 657

 

ℹ️ Ky është një Njoftim informues në Saranda Web. Përgjegjësia për informacionin, negocimin, marrëveshjen dhe realizimin e shitjes i takon pronarit.

 

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