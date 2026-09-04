Shitet shtëpi 2-katëshe në Delvinë. Çmimi 10 milionë lekë
Shitet shtëpi 2-katëshe në qendër në Delvinë.
📐 Sipërfaqja e ndërtimit: 190 m²
📍 Sipërfaqja totale e pronës: 448 m²
🏛️ Viti i ndërtimit: 1873
Çmimi: 10 milionë lekë (të reja)
Kontakt: 069 22 50 657
ℹ️ Ky është një Njoftim informues në Saranda Web. Përgjegjësia për informacionin, negocimin, marrëveshjen dhe realizimin e shitjes i takon pronarit.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6
04/09/2612:59
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
04/09/2612:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
04/09/2612:59
Suvenire nga Saranda
04/09/2612:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
04/09/2612:59