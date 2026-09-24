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Bougainville Bay në Sarandë kërkon Drejtor Strukture Hotelerie

24/09/2614:20

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Bougainville Bay në Sarandë kërkon të punësojë Drejtor Strukture Hotelerie.

Të ketë aftësi në fushën e menaxhimit dhe zhvillimit të biznesit, për strukturën hoteliere.

 

📍 Vendndodhja: Bougainville Bay, Sarandë
📧 Email: [email protected]
Kontakt: +355 68 401 6639

 

Bougainville Bay në Sarandë

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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