Bougainville Bay në Sarandë kërkon Drejtor Strukture Hotelerie
Bougainville Bay në Sarandë kërkon të punësojë Drejtor Strukture Hotelerie.
Të ketë aftësi në fushën e menaxhimit dhe zhvillimit të biznesit, për strukturën hoteliere.
📍 Vendndodhja: Bougainville Bay, Sarandë
📧 Email: [email protected]
Kontakt: +355 68 401 6639
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