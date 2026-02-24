logo
SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë

24/02/26

SEAS Distribution  kërkon të punësojë Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë.

 

Kriteret:

✅ Eksperiencë pune në shitje
✅ Patentë makine (e detyrueshme)
✅ Aftësi komunikimi dhe orientim drejt rezultateve

 

Ofrohet:

🔹 Pagë bazë + bonus mbi performancën
🔹 Mundësi zhvillimi profesional

 

 Kontakt: +355 68 900 9106 | ✉️ [email protected]

 

 

SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë

