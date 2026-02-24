SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë
SEAS Distribution kërkon të punësojë Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë.
Kriteret:
✅ Eksperiencë pune në shitje
✅ Patentë makine (e detyrueshme)
✅ Aftësi komunikimi dhe orientim drejt rezultateve
Ofrohet:
🔹 Pagë bazë + bonus mbi performancën
🔹 Mundësi zhvillimi profesional
Kontakt: +355 68 900 9106 | ✉️ [email protected]
Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
24/02/2612:34
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
24/02/2612:34
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32
24/02/2612:34
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
24/02/2612:34
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 16
24/02/2612:34