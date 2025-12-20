Sarandë / Dy të rinj 20-vjeçarë përfundojnë në prangat e policisë
Sarandë | Dy të rinj 20-vjeçarë përfundojnë në prangat e policisë
Dy shtetas të moshës 20 vjeç janë arrestuar nga Policia e Sarandë, për vepra të ndryshme penale, bëhet me dije nga burime zyrtare.
Sipas njoftimit të Policisë, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasin A. S., 20 vjeç, banues në Sarandë, pasi u konstatuan nga shërbimet e Policisë jashtë banesës, duke thyer masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”.
Po ashtu, u arrestua edhe shtetasi O. H., 20 vjeç, banues në Gjashtë, pasi dyshohet se i ka vjedhur një shtetasi një shumë monetare.
Materialet procedurale janë referuar në Prokurori për veprime të mëtejshme ligjore. Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjeve.
